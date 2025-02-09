Российский ИБП Smart-Save Online SRT 8КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прлл резерв

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU8KRTXLHW-NC 8кВА/8кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Входные и выходные разъемы - клеммы. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Предустановленный модуль параллельного резервирования для увеличения суммарной мощности системы, либо повышения ее отказоустойчивости. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства. ИБП состоит из силового модуля 2U и внешнего батарейного блока BPSE240RT3U9