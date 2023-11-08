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TELA-001B
ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
TELA-001B
TELA-001B

ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: TELA-001B
Линейка Etude

Розетка телефонная RJ 11, белая, наружная установка. серия продукта: Этюд - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм в сборе - тип покрытия: глянцевая - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: RJ11. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Белый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Этюд
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип соединителя RJ11
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Стандарты EN 41003:2008
Вес нетто 0.0415 кг
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989470006.16.13.25 см. 44г.
BB1
217шт.460709894701737.218.68 см. 1.212кг.
CAR
3136шт.460709894708638.438.433.2 см. 8.6кг.
P12
42448шт.12080110 см. 109.08кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 310.1 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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