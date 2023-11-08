ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
Референс: TELA-001D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) телефонная используется для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Дерево
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Этюд
Цветовой оттенок сосна
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип соединителя RJ11
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Стандарты EN 41003:2008
Вес нетто 0.0415 кг
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009320
|6.1
|6.1
|3.25
|см.
|44
|г.
BB1
|2
|—
|17
|шт.
|4690201009337
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.212
|кг.
CAR
|3
|—
|136
|шт.
|14690201009334
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.6
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|109.08
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии ЭтюдРозетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 310.1 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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