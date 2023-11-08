ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, КРЕМОВ, Россия
Розетка телефонная RJ 11, кремовая, наружная установка. серия продукта: Этюд - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм в сборе - тип покрытия: декорировано пленкой - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: RJ11. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098947024
|6.1
|6.1
|3.25
|см.
|44
|г.
BB1
|2
|—
|17
|шт.
|4607098947031
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.212
|кг.
CAR
|3
|—
|136
|шт.
|4607098947093
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.6
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|109.08
|кг.