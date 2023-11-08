ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
Референс: TVA-002D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) телевизионная применяется для подключения телевизионного кабеля к сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения media device support
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок сосна
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Состав устройства support ring
Режим фиксации винтами
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Маркировка с напечатанной маркировкой
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009368
|6.15
|6.15
|3.1
|см.
|48
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|4690201009375
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.287
|кг.
CAR
|3
|—
|200
|шт.
|14690201009372
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.6
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|213
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 301.84 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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