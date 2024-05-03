ЭТЮД С/У телевизионная РОЗЕТКА, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У телевизионная РОЗЕТКА, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: TVC-002k
розетка TV, оконечная 0,7 ДБ. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Кремовый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Область применения media device support
Цветовой оттенок кремовый
Серия Этюд Etude
Комплектация изделия basic element with full cover plate
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Маркировка с напечатанной маркировкой
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098941534
|16
|11.5
|3.3
|см.
|0.052
|кг.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4607098941541
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|0.721
|кг.
CAR
|3
|—
|144
|шт.
|4607098942340
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.173
|кг.
P12
|4
|—
|2592
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|183.114
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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