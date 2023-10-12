Главная Продукты Модульное оборудование и щитки City9 Set
Серия модульного оборудования

Преемственность. Инновации. Качество.

  • Модернизированная платформа Easy9
  • Надежный и проверенный продукт
  • Соответствие RoHS 2.0
  • Современный дизайн
ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Серия модульного оборудования City9 Set включает в себя автоматические выключатели (АВ), выключатели дифференциального тока (ВДТ), автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), выключатели нагрузки (ВН) и контакторы (КТ).

Автоматические выключатели АВ
Широкий ассортимент
  • Номинальные токи от 6 до 63A
  • Кривые отключения B и С
  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Отключающая способность 4.5кА и 6кА
  • Механизм мгновенной коммутации

Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки. Коммутация цепей (включение/ отключение).

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Выключатели дифференциального тока ВДТ
Электромеханический тип ВДТ
  • Отключающая способность 6кА
  • Полюсы: 2P, 4P
  • Номиналы от 25 до 63A
  • Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
  • Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА
  • Возможность подключения сверху и снизу
  • Работает даже с обрывом N проводника
  • Работает при пониженном напряжении сети

Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА).

Защита людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (100 или 300 мА) или при возгорании электропроводки (300 мА).

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Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ
Проверенный и надежный АВДТ
  • Номинальные токи: от 10 до 40A
  • Отключающая способность 4.5кА и 6кА
  • Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
  • Чувствительность 10, 30 мА
  • Кривые отключения C

Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА).

Защита цепей от токов короткого замыкания, перегрузки, разъединения.

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Выключатели нагрузки ВН
Коммутация электрических цепей под нагрузкой
  • Полюсы: 1, 2, 3, 4P
  • Номиналы от 40, 63A
  • Ярко красный рычаг управления
  • Легко найти в щитке среди множества устройств

Простота поиска выключателя нагрузки City9 Set в щитке, может оказать важное значение в быстром разъединении электрической цепи.

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Модульные контакторы (КT)

В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или  выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока: 

  • систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения
  • неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя 

Характеристики: 

  • Номинальные токи: от 16 до 63A 
  • Контакты: 2НО, 4НО 
  • Напряжение цепи управления: 230В 
  • Номинальное напряжение аппарата: 230В, 400В 
  • Ручное управление

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Преимущества
Безопасные клеммы

Предотвращает попадание посторонних элементов в заклеммное пространство

Теплоотводящие каналы

Обеспечивают дополнительное охлаждение корпуса

Тип ВДТ Электромеханический
  • Возможность подключения сверху и снизу
  • Работает даже с обрывом N проводника
  • Работает при пониженном напряжении сети
Увеличенное количество циклов срабатывания АВ
  • механических 10 000
  • электрических 4 000
Увеличенное количество циклов срабатывания АВДТ
  • механических 10 000
  • электрических 20 000
Усиленная дугогасительная камера АВ и АВДТ

Благодаря закрытому корпусу происходит эффективное гашение дуги

Биметаллическая пластина

Жесткое соединение биметаллической пластины увеличивает теплопроводность и обладает более высокой чувствительностью

Применение

Модульные выключатели City9 Set применяются в жилищном и гражданском строительстве. City9 Set используют в сетевых магазинах и крупных торговых центрах. Аппараты применятся совместно с щитками City9 Box.

Документы
Каталог City9 Set

pdf

City9 Set Автоматические Выключатели (АВ)

Инструкция

City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)

Инструкция

City9 Set Автоматические Выключатели дифференциального тока (АВДТ)

Инструкция

City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)

Инструкция

Листовка City9 Set

2023