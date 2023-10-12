Преемственность. Инновации. Качество.
- Модернизированная платформа Easy9
- Надежный и проверенный продукт
- Соответствие RoHS 2.0
- Современный дизайн
Серия модульного оборудования City9 Set включает в себя автоматические выключатели (АВ), выключатели дифференциального тока (ВДТ), автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), выключатели нагрузки (ВН) и контакторы (КТ).
- Номинальные токи от 6 до 63A
- Кривые отключения B и С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Механизм мгновенной коммутации
Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки. Коммутация цепей (включение/ отключение).
- Отключающая способность 6кА
- Полюсы: 2P, 4P
- Номиналы от 25 до 63A
- Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
- Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА
- Возможность подключения сверху и снизу
- Работает даже с обрывом N проводника
- Работает при пониженном напряжении сети
Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА).
Защита людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (100 или 300 мА) или при возгорании электропроводки (300 мА).
- Номинальные токи: от 10 до 40A
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
- Чувствительность 10, 30 мА
- Кривые отключения C
Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА).
Защита цепей от токов короткого замыкания, перегрузки, разъединения.
- Полюсы: 1, 2, 3, 4P
- Номиналы от 40, 63A
- Ярко красный рычаг управления
- Легко найти в щитке среди множества устройств
Простота поиска выключателя нагрузки City9 Set в щитке, может оказать важное значение в быстром разъединении электрической цепи.
В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока:
- систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения
- неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя
Характеристики:
- Номинальные токи: от 16 до 63A
- Контакты: 2НО, 4НО
- Напряжение цепи управления: 230В
- Номинальное напряжение аппарата: 230В, 400В
- Ручное управление
Предотвращает попадание посторонних элементов в заклеммное пространство
Обеспечивают дополнительное охлаждение корпуса
- Возможность подключения сверху и снизу
- Работает даже с обрывом N проводника
- Работает при пониженном напряжении сети
- механических 10 000
- электрических 4 000
- механических 10 000
- электрических 20 000
Благодаря закрытому корпусу происходит эффективное гашение дуги
Жесткое соединение биметаллической пластины увеличивает теплопроводность и обладает более высокой чувствительностью
Модульные выключатели City9 Set применяются в жилищном и гражданском строительстве. City9 Set используют в сетевых магазинах и крупных торговых центрах. Аппараты применятся совместно с щитками City9 Box.