Выключатели дифференциального тока ВДТ

Электромеханический тип ВДТ

Отключающая способность 6кА

Полюсы: 2P, 4P

Номиналы от 25 до 63A

Повышенная безопасность Тип A, Тип AC

Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА

Возможность подключения сверху и снизу

Работает даже с обрывом N проводника

Работает при пониженном напряжении сети

Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА).

Защита людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (100 или 300 мА) или при возгорании электропроводки (300 мА).

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