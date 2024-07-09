Скоро открытие первого шоурума «Систэм Электрик» в Центре дизайна ARTPLAY!

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о предстоящем открытии первого в Москве шоурума дизайнерской электрики Systeme Electric.

Его гости смогут ознакомиться с актуальными сериями электроустановочных изделий собственного производства, а также модульного защитно-коммутационного оборудования. Шоурум откроет свои двери уже 22 июля в Центре дизайна ARTPLAY.

На территории выставочного пространства будут представлены новинки и ключевые продукты «Систэм Электрик»:

Электроустановочные изделия ArtGallery, отмеченные в финале премии «Лучший промышленный дизайн России», демонстрируют качественно новый уровень производства и визуальных решений. Отличительной чертой ArtGallery является облик. Тонкие и стильные рамки гармонично сочетаются с широкими клавишами и механизмами.

Серия электроустановочных изделий AtlasDesign. Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в данной коллекции.

Серия электроустановочных изделий Glossa: была разработана совместно с французскими дизайнерами, имеет ряд конструктивных преимуществ и широкую цветовую гамму.

Серии электроустановочных изделий Blanca и Этюд, которые отвечают разнообразным запросам – исполнены в скрытом и открытом монтаже, имеют широкий ассортимент функций и цветовую палитру, они прекрасно впишутся в любой городской и загородный интерьер.

Линейка модульного защитно-коммутационного оборудования для жилищного строительства City9 Set. Среди преимуществ – модернизированная платформа, улучшенные характеристики, безопасные клеммы во всем ассортименте и боковые каналы охлаждения.

Новый сегмент для «Систэм Электрик» – линейки нагревательных матов для теплого пола STEP BALANCE и STEP TURBO.

Система трековых розеток MultiTrack, которая решает проблему недостаточного количества разъемов.

В шоуруме посетители смогут увидеть продукцию компании на интерактивных стендах, а также получить консультацию по подбору оборудования.

Ждём вас с 22 июля 2024 года по адресу: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9.