В шоуруме «Систэм Электрик» в ARTPLAY можно получить экспертную поддержку в подготовке дизайн-проектов

Торжественная церемония открытия шоурума дизайнерской электрики Systeme Electric состоялась в Центре Дизайна ARTPLAY в Москве.

Площадка призвана объединить новый креативный подход к демонстрации и использованию электроустановочных изделий и особое внимание к запросам клиентов.

В ярком интерактивном пространстве посетители могут ознакомиться со всеми сериями собственного производства, а также с модульным оборудованием. При этом здесь реализованы актуальные дизайнерские концепции, игра света и тени, необычные цветовые инсталляции, применена уникальная технология презентации палитры цветов в сочетании с сериями выключателей.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

При каждом нашем заводе – у нас в России их три, – есть свои специализированные шоурумы, которые обычно посещают профильные специалисты. Шоурум в Центре Дизайна ARTPLAY – первая для нас площадка в Москве, которая предназначена для самой широкой аудитории, включая профессионалов отрасли, дизайнеров, архитекторов, представителей креативного сообщества, а также всех, кому интересны современные тенденции. Экспозиция разработана таким образом, что она изначально масштабируема. У нас большие планы, поэтому мы будем ее обновлять и оживлять, добавляя что-то новое. Собственное пространство позволяет экспериментировать, отойти от функционального подхода и показать «изюминку» нашей продукции

После ухода иностранных производителей с российского рынка «Систэм Электрик» планомерно занимает свои ниши в различных сегментах, постоянно выпуская новые серии и функции. Однако, принципиально важно не просто рассказывать об этом, но и демонстрировать потребителям востребованные линейки, чтобы они могли самостоятельно протестировать качество продукции и получить наиболее полную информацию от экспертов.

В выставочном пространстве представлены новинки и ключевые продукты «Систэм Электрик»:

Электроустановочные изделия ArtGallery, отмеченные в финале премии «Лучший промышленный дизайн России», демонстрируют качественно новый уровень производства и визуальных решений. Отличительной чертой ArtGallery является облик. Тонкие и стильные рамки гармонично сочетаются с широкими клавишами и механизмами.

Серия электроустановочных изделий AtlasDesign. Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в данной коллекции.

Серия электроустановочных изделий Glossa: была разработана совместно с французскими дизайнерами, имеет ряд конструктивных преимуществ и широкую цветовую гамму.

Серии электроустановочных изделий Blanca и Этюд, которые отвечают разнообразным запросам – исполнены в скрытом и открытом монтаже, имеют широкий ассортимент функций и цветовую палитру, они прекрасно впишутся в любой городской и загородный интерьер.

Линейка модульного защитно-коммутационного оборудования для жилищного строительства City9 Set. Среди преимуществ – модернизированная платформа, улучшенные характеристики, безопасные клеммы во всем ассортименте и боковые каналы охлаждения.

Новый сегмент для «Систэм Электрик» – линейки нагревательных матов для теплого пола STEP BALANCE и STEP TURBO.

Система трековых розеток MultiTrack, которая решает проблему недостаточного количества разъемов.

Адрес шоурума: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9

Телефон: 8 925 770 8877

E-mail: showroom@systeme.ru