Продукты
BLNDA000016
BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, АНТРАЦИТ
BLNDA000016
BLNDA000016

BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, АНТРАЦИТ

Референс: BLNDA000016
Линейка Blanca

Устройство Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет – антрацит) переговорное настенного монтажа предназначено для домофонных систем, питается от батарейки (3 элемента питания ААА х 1,5В). Громкость устройства регулируется, нанесены символы «Звук» и «Разговор». Размеры устройства: 187*84*25 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000355 Дверное переговорное устройство
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Антрацит
Ширина 85 мм
Высота 182 мм
Основные характеристики
Цветовой оттенок черный
Тип управления кнопка
Тип продукта модуль переговорного устройства
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Доступные функции регулируемая громкость
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы
Маркировка Основные обозначения Символ &quot;Разговор&quot; Символ &quot;Звук&quot;
Назначение продукта модульная панель вызова
Питание батарейка
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119570818.28.52.5 см. 120г.
BB1
26шт.1360648119570523.219.58.9 см. 818г.
CAR
312шт.4360648119570640.424.210.6 см. 1.828кг.
P12
41080шт.12080110.4 см. 182кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 25 мм
Высота 184 мм
Ширина 87 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Устройство переговорное серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 410.38 kB
Устройство переговорное серии Blanca
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83042_21
Формат PDF
Размер 182.46 kB
Срок действия: 31/03/2021 - 30/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83042_21
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
BLNKA000011
 
BLANCA О/У КНОПКА ЗВОНКОВАЯ проводная, 0,4А, 250В, БЕЛЫЙ
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY