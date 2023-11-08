BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNDA000017
Устройство Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет – белый) переговорное настенного монтажа предназначено для домофонных систем, питается от батарейки (3 элемента питания ААА х 1,5В). -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Три режима работы: «громкий», «стандартный», «без звука». - Забудьте о падающей трубке: современное переговорное устройство работает на громкой связи. - Размеры устройства: 187*84*25 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000355 Дверное переговорное устройство
Способ монтажа Открытой установки
Ширина 87 мм
Высота 184 мм
Глубина 25 мм
Основные характеристики
Тип продукта модуль переговорного устройства
Цветовой оттенок бежевый
Серия Blanca
Тип управления кнопка
Дополнительные характеристики
Питание батарейка
Доступные функции регулируемая громкость
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы
Маркировка Символ "Разговор" Символ "Звук" Основные обозначения
Назначение продукта модульная панель вызова
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489778842
|18.2
|8.5
|2.5
|см.
|120
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606489778849
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|720
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|23606489778846
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.84
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|129.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 25 мм
Высота 184 мм
Ширина 87 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 410.38 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83042_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83042_21
Формат PDF
Размер 182.46 kB
Срок действия: 31/03/2021 - 30/03/2026
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