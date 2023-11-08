BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок, ЯСЕНЬ
BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок, ЯСЕНЬ
Референс: BLNPK000015
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень) подъемная, однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Имеется возможность соединения нескольких коробок. Размеры коробки: 86*86*34 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Дерево
Количество постов (мест) 1
Ударопрочный Да
Основные характеристики
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка для механизма
Совместимость серий продукта розетка выключатель
Дополнительные характеристики
Тип кабеля 6 удаляемых заглушек
Режим фиксации винтами
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Вес нетто 0.036 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195876
|8.6
|8.6
|4.1
|см.
|52
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195873
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|618
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195874
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.421
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|146
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты