BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNPK000017
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) подъемная, однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - С помощью коробки изделия скрытого монтажа Blanca можно установить наружно. - Благодаря специальному соединителю, поставляемому в комплекте с изделием, можно соединить несколько коробок в линию.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Бежевый
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Назначение продукта выключатель нагрузки штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Совместимость серий продукта розетка выключатель
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип кабеля 6 удаляемых заглушек
Режим фиксации винтами
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776145
|8.6
|8.6
|4.1
|см.
|52
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489776142
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|520
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606489776149
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.42
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|93.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
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Тип документа
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