BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, БЕЖЕВЫЙ

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) подъемная, однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - С помощью коробки изделия скрытого монтажа Blanca можно установить наружно. - Благодаря специальному соединителю, поставляемому в комплекте с изделием, можно соединить несколько коробок в линию.