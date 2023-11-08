BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNVS010104
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок титан
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Исполнительное устройство клавиша
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195258
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|53
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195255
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|629
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195256
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.444
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|148
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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