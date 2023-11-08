BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNVS010107
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Цветовой оттенок бежевый
Тип упаковки Флоупак
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489775971
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|53
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489775978
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|530
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606489775975
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.44
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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