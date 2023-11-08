BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ЯСЕНЬ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.