Продукты
MDK10212
MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для бетонных полов с монтажной коробкой, тип MDK10
MDK10212

MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для бетонных полов с монтажной коробкой, тип MDK10

Референс: MDK10212
Серия MultiDesk

MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол. Монтажная стальная коробка идёт в комплекте. В лючок можно установить до 12 модулей (6 постов) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK10. Сторону открывания крышки лючка можно менять. Имеется регулировка лючка по высоте - от 88 до 134 мм. Крышка лючка усилена металлической пластиной. Поставляется без ЭУИ.

11 820  
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 228
Тип крышки Прямоугольн.
Мин. глубина встраивания 88
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922618627.726.114.4 см. 3.584кг.
CAR
36шт.30.653.845.4 см. 22.382кг.
P12
472шт.12080108 см. 283кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Техническая документация
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
RIN-144-B
 
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
RIN-144K5E-B
 
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
RIN-145K5E-B
 
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ
RN16-113-B
 
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм БЕЛАЯ
RN16-113-K
 
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм КРАСНАЯ
RIN-145-B
 
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ
RIN-144T-B
 
W45 РОЗЕТКА телефонная 1хRJ11 кат. 3, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
Фильтры
Поиск
Корзина