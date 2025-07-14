MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для бетонных полов с монтажной коробкой, тип MDK10
Референс: MDK10212
MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол. Монтажная стальная коробка идёт в комплекте. В лючок можно установить до 12 модулей (6 постов) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK10. Сторону открывания крышки лючка можно менять. Имеется регулировка лючка по высоте - от 88 до 134 мм. Крышка лючка усилена металлической пластиной. Поставляется без ЭУИ.
11 820
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 228
Тип крышки Прямоугольн.
Мин. глубина встраивания 88
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409226186
|27.7
|26.1
|14.4
|см.
|3.584
|кг.
CAR
|3
|—
|6
|шт.
|—
|30.6
|53.8
|45.4
|см.
|22.382
|кг.
P12
|4
|—
|72
|шт.
|—
|120
|80
|108
|см.
|283
|кг.
