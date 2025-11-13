Продукты
MultiDesk Люк на 16 модулей IP40 для бетонных полов с монтажной коробкой, тип MDK10
Референс: MDK10216
Серия MultiDesk

MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол. Монтажная стальная коробка идёт в комплекте. В лючок можно установить до 16 модулей (8 постов) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK10. Сторону открывания крышки лючка можно менять. Имеется регулировка лючка по высоте - от 83 до 129 мм. Крышка лючка усилена металлической пластиной. Поставляется без ЭУИ.

14 940  
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 315
Тип крышки Прямоугольн.
Мин. глубина встраивания 83
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922619336.326.814 см. 5.079кг.
P12
448шт.12080105 см. 268кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 13/11/2025
Формат PDF
Размер 97.89 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Техническая документация
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Назад Далее
