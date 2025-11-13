MultiDesk Люк на 16 модулей IP40 для бетонных полов с монтажной коробкой, тип MDK10

MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол. Монтажная стальная коробка идёт в комплекте. В лючок можно установить до 16 модулей (8 постов) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK10. Сторону открывания крышки лючка можно менять. Имеется регулировка лючка по высоте - от 83 до 129 мм. Крышка лючка усилена металлической пластиной. Поставляется без ЭУИ.