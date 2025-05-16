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MDK20102CA
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола МЕДЬ, тип MDK20
MDK20102CA
MDK20102CA

MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола МЕДЬ, тип MDK20

Референс: MDK20102CA
Серия MultiDesk

MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол, стену или стол. Монтажная коробка Ø80 мм идёт в комплекте с лючком. В лючок можно установить до 2 модулей (1 пост) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розеткам. Поставляется без ЭУИ.

Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 80
Тип крышки Квадратный (-ая,-ое)
Мин. глубина встраивания 50
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040923552210.510.58 см. 0.23кг.
CAR
360шт.1468040923552954.54426 см. 14.3кг.
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Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Техническая документация
Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 875.93 kB
Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
Техническая документация
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
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