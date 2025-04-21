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S9F32410
Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 4P 10kA 400В
S9F32410

Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 4P 10kA 400В

Референс: S9F32410
Серия Systeme9

Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.

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Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 1-16
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 1-25
Количество защищенных полюсов 4
Класс токоограничения 3
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040920339210.17.67.8 см. 0.468кг.
BB1
23шт.468040920732110.822.98.8 см. 1.464кг.
CAR
327шт.1468040920339938.227.829 см. 13.8кг.
P12
4648шт.12080105 см. 340кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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3D модели
S9FH 18мм 10kA 4P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 18.85 MB
S9FH 18мм 10kA 4P
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для автоматических выключателей серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 250.2 kB
Руководство по эксплуатации для автоматических выключателей серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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