Продукты
SBM150080
STEP BALANCE Мат нагревательный SBM150080, 150 Вт/м2, 1200 Вт, 8 м2
SBM150080
SBM150080

STEP BALANCE Мат нагревательный SBM150080, 150 Вт/м2, 1200 Вт, 8 м2

Референс: SBM150080
Линейка STEP BALANCE

Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 8 кв.м, общая мощность 1200 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом. В комплект теплого пола входит: нагревательный мат, гофрированная трубка - 2 м, заглушка для гофрированной трубы, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Руководство по монтажу и эксплуатации STEP BALANCE
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 5.76 MB
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP BALANCE
Техническая документация Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 183.58 kB
Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
Формат PDF
Размер 490.63 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
Формат PDF
Размер 748.3 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик