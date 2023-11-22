Контроллер SM253 10DI, 6HSI, 1 Ethercat, 1 Modbus, 1 CANopen, управ движением
Контроллер SM253 10DI, 6HSI, 1 Ethercat, 1 Modbus, 1 CANopen, управ движением
Референс: SM253CE10
Спецификация
Технические характеристики
EC000236 Модуль центрального процессора ПЛК
С дисплеем Нет
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027080
|40
|40
|139
|мм.
|270
|г.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePLC S250Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250Руководство пользователя контроллеров SM250
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Техническая документация SystemePLC SM252MESC SM253CE10 модули контроллера - руководствоSystemePLC SM252MESC SM253CE10 модули контроллера - руководство
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 300.18 kB
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWGCAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
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