Продукты
SRTRU1500RTXLI
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 1500Вт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот, возможно подкл.доп. АКБ
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI
SRTRU1500RTXLI

Российский ИБП Smart-Save Online SRT 1500Вт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот, возможно подкл.доп. АКБ

Референс: SRTRU1500RTXLI
Серия Smart-Save Online SRT

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU1500RTXLI 1,5кВА/1,5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Связь по USB для управления и мониторинга ИБП в бесплатном ПО, смарт-слот для карт расширения функционала. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Мощность 1500ВА/1500Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор Конвертируемый
Тип напряжения AC (перемен.)
Дополнительные характеристики
Гармонические искажения (thd) ≤2% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал
Степень защиты (ip) IP20
Snmp карта есть
Emergency power off (epo) есть
Батареи и продолжительность автономной работы
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок
Внутренний батарейный блок SERBC193
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 2.97 мин
Тип батареи Свинцово-кислотная
Вход
Входное напряжение 220…240 В
Диапазон напряжения 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Количество входных фаз 1
Входное соединение IEC 60320 C14
Выход
Отклонение напряжения (от батареи) 1 %
Частота выходного напряжения 47...53 Гц
Выходные подключения 8 IEC 60320 C13
Программируемые выходные розетки 4 IEC 60320 C13
Выходное напряжения 220...240 В
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409235331185056 см. 19.4кг.
P12
410шт.12080105 см. 167кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 410 мм
Высота 88 мм
Вес 15.5 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.96 MB
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU1500RTXLI и NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 491.06 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU1500RTXLI и NC
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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