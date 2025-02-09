Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот,возможно подкл.доп. АКБ,630мм
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот,возможно подкл.доп. АКБ,630мм
Референс: SRTRU2000RTXLI
Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU2000RTXLI 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Связь по USB для управления и мониторинга ИБП в бесплатном ПО, смарт-слот для карт расширения функционала. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Мощность 2000ВА/2000Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор Конвертируемый
Тип напряжения AC (перемен.)
Дополнительные характеристики
Степень защиты (ip) IP20
Крест-фактор 3:1
Гармонические искажения (thd) ≤2% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Время переключения от сети на батарею, мс 0 мс
Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал
Выход
Выходные подключения 8 IEC 60320 C13
Программируемые выходные розетки 4 IEC 60320 C13
Коэффициент выходной мощности 1
Частота выходного напряжения 47...53 Гц
Выходное напряжения 220...240 В
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи Свинцово-кислотная
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок
Внутренний батарейный блок SERBC176
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 4.37 мин
Вход
Входное напряжение 220…240 В
Диапазон напряжения 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Количество входных фаз 1
Входное соединение IEC 60320 C20
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235355
|76
|70
|20
|см.
|23
|кг.
P12
|4
|—
|8
|шт.
|—
|120
|80
|92
|см.
|196
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 630 мм
Высота 88 мм
Вес 23.3 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.96 MB
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLI и NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 493.06 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLI и NC
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
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