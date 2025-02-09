Продукты
SRTRU2000RTXLISH
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот,возможно подкл.доп. АКБ,510мм
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH
SRTRU2000RTXLISH

Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот,возможно подкл.доп. АКБ,510мм

Референс: SRTRU2000RTXLISH
Серия Smart-Save Online SRT

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU2000RTXLISH 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. ИБП 2кВА с малой глубиной 510 мм для установки в 600 мм стойки. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Связь по USB для управления и мониторинга ИБП в бесплатном ПО, смарт-слот для карт расширения функционала. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Мощность 2000ВА/2000Вт
Форм-фактор Конвертируемый
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Тип напряжения AC (перемен.)
Дополнительные характеристики
Время переключения от сети на батарею, мс 0 мс
Степень защиты (ip) IP20
Время перехода от инвертора на байпас, мс 4 мс
Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал
Snmp карта Опционально
Выход
Отклонение напряжения (от батареи) 1 %
Частота выходного напряжения 47...53 Гц
Выходные подключения 8 IEC 60320 C13
Программируемые выходные розетки 4 IEC 60320 C13
Коэффициент выходной мощности 1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи Свинцово-кислотная
Внутренний батарейный блок SERBC194
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 2.96 мин
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок
Вход
Входное напряжение 160...300 В
Диапазон напряжения 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Количество входных фаз 1
Входное соединение IEC 60320 C20
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092353482058.571 см. 25кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 510 мм
Высота 88 мм
Вес 19.5 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.96 MB
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH и NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 493.74 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH и NC
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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