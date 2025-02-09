Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот,возможно подкл.доп. АКБ,510мм
Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU2000RTXLISH 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. ИБП 2кВА с малой глубиной 510 мм для установки в 600 мм стойки. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Связь по USB для управления и мониторинга ИБП в бесплатном ПО, смарт-слот для карт расширения функционала. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235348
|20
|58.5
|71
|см.
|25
|кг.