Продукты
SRTRU3000RTXLI
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 3КВт, 230В, 8 C13+1 C19, 2U, смарт-слот, возможно подкл.доп.АКБ
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI
SRTRU3000RTXLI

Российский ИБП Smart-Save Online SRT 3КВт, 230В, 8 C13+1 C19, 2U, смарт-слот, возможно подкл.доп.АКБ

Референс: SRTRU3000RTXLI
Серия Smart-Save Online SRT

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU3000RTXLI 3кВА/3кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Связь по USB для управления и мониторинга ИБП в бесплатном ПО, смарт-слот для карт расширения функционала. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13 + 1 IEC C19, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Мощность 3000ВА/3000Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор Конвертируемый
Тип напряжения AC (перемен.)
Дополнительные характеристики
Время переключения от сети на батарею, мс 0 мс
Время перехода от инвертора на байпас, мс 4 мс
Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал
Гармонические искажения (thd) ≤2% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Степень защиты (ip) IP20
Вход
Диапазон напряжения 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Количество входных фаз 1
Входное соединение IEC 60320 C20
Входное напряжение 220…240 В
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи Свинцово-кислотная
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок
Внутренний батарейный блок SERBC196
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 2.97 мин
Выход
Кпд (эко-режим) 0.96
Выходное напряжения 220...240 В
Отклонение напряжения (от батареи) 1 %
Частота выходного напряжения 47...53 Гц
Выходные подключения 8 IEC 60320 C13 + 1 IEC 60320 C19
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409235362766020 см. 27.5кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 630 мм
Высота 88 мм
Вес 27.5 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.96 MB
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU3000RTXLI и NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 493.52 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU3000RTXLI и NC
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
BPSE72RT2U
 
Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 72В СВК RT 2U
SERBC196
 
Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №196
SE9610
 
Реле карта "сухих контактов" DB-9 порт
SE9611
 
Реле карта "сухих контактов" 9-pin порт
SE9620
 
Modbus карта
SE1RK
 
Комплект монтажных рельсов 19" до 60кг 480-780мм для 2U ИБП сил модул компл бтрй
SE9604
 
Сетевая карта 10/100/1000M версия М
SE9622
 
Датчик параметров внешней среды для SE9604
Фильтры
Поиск
Корзина