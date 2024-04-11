Продукты
STM200060
STEP TURBO Мат нагревательный STM200060, 200 Вт/м2, 1200 Вт, 6 м2
STM200060
STM200060

STEP TURBO Мат нагревательный STM200060, 200 Вт/м2, 1200 Вт, 6 м2

Референс: STM200060
Линейка STEP TURBO

Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 6 кв.м, общая мощность 1200 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом. В комплект теплого пола входит: нагревательный мат, гофрированная трубка - 2 м, заглушка для гофрированной трубы, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 183.58 kB
Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Техническая документация Руководство по монтажу и эксплуатации STEP TURBO
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 5.76 MB
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP TURBO
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
Формат PDF
Размер 490.63 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
Формат PDF
Размер 748.3 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик