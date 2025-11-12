В концертном центре «Сириус» задействован почти весь ассортимент «Систэм Электрик»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, осуществила крупнейшую комплексную поставку для уникального культурного пространства на федеральной территории «Сириус».

Почти весь ассортимент продукции «Систэм Электрик» помогает обеспечивать надежное электроснабжение концертного комплекса «Сириус». Главный зал комплекса мирового уровня рассчитан на 1 200 мест, а сцена может трансформироваться для различных музыкально-театральных представлений всего за 20 минут. Это единственный зал в Европе, где реализована данная технология.

«Систэм Электрик» поставила для концертного комплекса оборудование для распределения электроэнергии, автоматизации и бесперебойного энергоснабжения. Для оснащения трансформаторной подстанции, питающей комплекс, применены комплектные распределительные устройства SystemeRS с микропроцессорными блоками релейной защиты БМРЗ-150, флагманским продуктом НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»), а также шинопровод большой мощности SystemeLine B.

Распределительные щиты 0,4 кВ, включая главный распределительный щит, выполнены на базе выключателей SystemePact ACB и SystemePact CCB, конечное распределение электроэнергии обеспечивают автоматические выключатели Dekraft, одного из брендов семейства «Систэм Электрик». Для устройств компенсации реактивной мощности использованы КС-101 Dekraft.

Для автоматизации инженерных систем комплекса используются программируемые логические контроллеры линейки SystemePLC S250 с возможностью удаленного мониторинга и техобслуживания, универсальные преобразователи частоты SystemeVar 320, а также сенсорные панели человеко-машинного интерфейса SystemeHMI. Помимо этого, для автоматизации применяются контакторы из линейки SystemePact M и модульное оборудование Dekraft.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования будут осуществляться с использованием контроллеров SystemeHD, работающих на программном обеспечении Systeme Platform. ПО является собственной разработкой компании Systeme Soft (входит в «Систэм Электрик»), включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России, имеет масштабируемую и резервируемую архитектуру, сертификаты совместимости (Kaspersky KICS, Astra Linux, Кибер Бэкап), а также объемный функционал для работы с графическими интерфейсами, картографией, аналитикой и отчётностью как исторических данных, так и в реальном времени.

Кроме того, в составе проекта – источники бесперебойного питания Uniprom 3L и Uniprom 3S суммарной мощностью свыше 2,2 МВт с использованием передовых Li-ion батарей. Такая конфигурация обеспечивает компактное размещение, меньшую требовательность к системам охлаждения ИБП и выбрана в расчете на отсутствие необходимости замены батарей в течение всего планового срока их эксплуатации.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Систэм Электрик» уже реализовывала проекты на федеральной территории «Сириус» и для нас очень ценно поучаствовать в новом этапе – создании концертного комплекса мирового уровня, который станет культурной точкой притяжения Юга России, а, может, и всей страны. Такой масштабный проект требует только современных надёжных решений. «Систэм Электрик» прикладывает значительные усилия для постоянного развития предложения по каждому из направлений, чтобы соответствовать даже самым сложным требованиям. Поэтому мы с большой гордостью стали частью этого прорывного проекта, обеспечив комплекс высококачественным оборудованием, и, создав тем самым определенный симбиоз искусства и передовых технологий