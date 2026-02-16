ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 800A 4P ВЫК,ГП РУЧНОЕ УПР.

Воздушный выключатель-разъединитель серии SystemePact ACB SD предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений нагрузки. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 800 А, 4P, Icw (AC-400 В) = 85 кА, Icw (AC-690 В) = 75 кА, Icm (AC-400 В) = 187 кА, Icm (AC-690 В) = 165 кА, исполнение - выкатное, присоединение - заднее горизонтальное, управление - ручное, контакты положения аппарата в корзине: вкачен/выкачен/тест (по 1 шт.). Количество вспомогательных контактов состояния - 8 шт. Габаритный размер: ACB-2. ВxШxГ НЕТТО (см): 43,9х55,6х39,5. ВxШxГ БРУТТО (см): 50х55х65. Вес НЕТТО: 120 кг. Вес БРУТТО: 127 кг.