Продукты
SPA40HA403DHNN58RU
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 4000A 3P ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
Серия SystemePact ACB SD

Воздушный выключатель-разъединитель серии SystemePact ACB SD предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений нагрузки. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 4000 А, 3P, Icw (AC-400 В) = 85 кА, Icw (AC-690 В) = 75 кА, Icm (AC-400 В) = 187 кА, Icm (AC-690 В) = 165 кА, исполнение - выкатное, присоединение - заднее горизонтальное, встроенные (AC-230 В): мотор привод МСН, катушка включения XF, независимый расцепитель MX, контакт готовности к включению PF (1 шт.), контакты положения аппарата в корзине: вкачен/выкачен/тест (по 1 шт.). Количество вспомогательных контактов состояния - 8 шт. Габаритный размер: ACB-2. ВxШxГ НЕТТО (см): 43,9х44,1х39,5. ВxШxГ БРУТТО (см): 50х55х65. Вес НЕТТО: 102 кг. Вес БРУТТО: 109 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 3
Конструктивное исполнение Выдвижное/выкатное устройство
Пригоден в качестве сервисного выключателя Да
Количество выключателей/переключателей 1
Логистические данные Брутто
Тип упаковки Уровень Описание Кол-во Ед. изм. Штрихкод Длина Ширина Высота Ед. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409245439655550 см. 109кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 16/02/2026
Формат PDF
Размер 25.83 MB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 16/02/2026
Формат PDF
Размер 7.17 MB
Техническая документация
Брошюра по распределению электроэнергии
Дата документа: 08/10/2025
Формат PDF
Размер 4.48 MB
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPA-MCH402A
 
МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 230V AC
SPA-IB40D3P
 
РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 3P ВЫКАТНОЙ
SPA-A2240
 
КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2-12NO12NC
SPA-MX2A
 
НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 230V AC
SPA-XF2A
 
КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 230V AC
SPA-MN2A
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 230V AC
SPA-CI3A
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-2 ВВОДА 1 СЕКЦИОННЫЙ
SPA-DF40D
 
РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB2 ВЫКАТНОЙ
SPA-DI40
 
БЛОКИРОВКА ДВЕРИ ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2
SPA-K2340
 
БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
SPA-AT1640F3P
 
3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 CТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-K1140
 
БЛОКИРОВКА 1 ЗАМОК 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
SPA-PF
 
КОНТАКТ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ PF
SPA-AS40D3P
 
КОЖУХ КЛЕММНИКА SYSTEMEPACT ACB2 3P
SPA-SSP403P
 
ШТОРКИ ШАССИ SYSTEMEPACT ACB2 3P
Фильтры
Поиск
Корзина