«Систэм Электрик» на Interlight-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает посетить свой концептуальный стенд «Умное здание – от умной розетки до цифрового двойника» на выставке Interlight | Smart City & Home 2025, которая состоится 21-24 октября в «Крокус Экспо» в 5 и 8 залах второго павильона.

Interlight – это международный проект, объединяющий профессионалов в области освещения, автоматизации зданий, умного города, дома и систем безопасности.

На стенде «Систэм Электрик» № 8H20 представит новинки и ключевые продукты – электроустановочные изделия, модульное оборудование, решения автоматизации Systeme Electric и программное обеспечение Systeme Soft, а также оборудование бренда Dekraft.

В пространстве «умной квартиры» гости выставки увидят:

коллаборацию Systeme Electric и SberDevices – умные устройства из линейки AtlasDesign Smart , в том числе умные розетки и выключатели, которые легко монтируются, а также автоматизируют управление светом и электроэнергией в доме;

, в том числе умные розетки и выключатели, которые легко монтируются, а также автоматизируют управление светом и электроэнергией в доме; новый сценарный выключатель в серии ArtGallery , лауреата премии «Лучший промышленный дизайн России»;

, лауреата премии «Лучший промышленный дизайн России»; одну из самых продаваемых в России линеек AtlasDesign в различных стилях;

в различных стилях; коллекции Glossa и Blanca ;

и ; новые рамки ArtGallery Pure из натуральных материалов;

системы трековых розеток MultiTrack ;

; каучуковые вилки и розетки MultiSet ;

; теплые полы STEP TURBO и STEP BALANCE ;

и ; розеточные лючки MultiDesk .

Кроме того, на стенде будут демонстрироваться:

серия модульного оборудования City9 Set для качественной сборки в жилищном и гражданском строительстве и флагманская линейка Systeme9 для промышленного применения и критически важных объектов;

для качественной сборки в жилищном и гражданском строительстве и флагманская линейка для промышленного применения и критически важных объектов; комплексное предложение бренда Dekraft , включая модульное оборудование, светотехнику для торговых залов и общественных пространств;

, включая модульное оборудование, светотехнику для торговых залов и общественных пространств; цифровой двойник здания – российское ПО бренда Systeme Soft ;

; комплексное предложение для управления зданиями: от систем управления комфортом в помещениях до автоматизации и диспетчеризации инженерных систем;

архитектура передачи данных для сетей низкого напряжения, построенных на силовых выключателях SystemePact , модульном оборудовании Systeme9 и беспроводных датчиках контроля электрической энергии и температуры SystemeMeters .

Interlight-2025 пройдет в офлайн-формате по адресу: Красногорск (Московская область), Международная ул., 18, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон №2. Стенд «Систэм Электрик» № 8H20, зал 8.

Регистрация на мероприятие обязательна. Воспользуйтесь нашей ссылкой для бесплатного посещения мероприятия.

До встречи на Interlight-2025!