Электроустановочные изделия для загородных домов

Компания “Систэм Электрик” (Systeme Electric) представляет комплексные решения для обустройства загородных домов. Электроустановочные изделия серий AtlasDesign, Glossa и Blanca, модульное оборудование City9 Set и другие устройства для стильного и функционального оформления дачного коттеджа — выбор ценителей современных трендов в дизайне интерьеров и долговечности в использовании.