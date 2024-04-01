Электроустановочные изделия для загородных домов
Компания “Систэм Электрик” (Systeme Electric) представляет комплексные решения для обустройства загородных домов. Электроустановочные изделия серий AtlasDesign, Glossa и Blanca, модульное оборудование City9 Set и другие устройства для стильного и функционального оформления дачного коттеджа — выбор ценителей современных трендов в дизайне интерьеров и долговечности в использовании.
Современный дизайн, гамма из 14 цветов и широкий ассортимент функций делают серию AtlasDesign оптимальным выбором для загородного дома: устройства линейки просты в установке и органично дополняют любой интерьер. Розетки и выключатели AtlasDesign отличаются надежными механизмами и современным функционалом.
Устройства линейки Glossa гармонично дополняют флагманскую серию: широкий выбор функций и палитра из 14 оттенков позволяют подобрать подходящие решения под цвет стен в помещении.
Дополнительную безопасность при обустройстве коттеджа, гаража и других построек на загородном участке обеспечит модульное оборудование и распределительные щитки серии City9.
Преимущества установки устройств Systeme Electric в загородном доме — не только в сочетании эстетичности и практичности, но и в простоте и безопасности монтажа.
На интерактивной карте представлен пример интеграции электроустановочных изделий Systeme Eletric в дизайне загородного коттеджа.
Силовой комплект Blanca из прочного ABS-пластика подходит для электроплиты и предусматривает скрытый монтаж в стене. В ассортименте представлены силовые вилки на 3 и 4 контакта.
Розетка HDMI AtlasDesign идеальна для подключения устройств для передачи цифровых видеоданных высокого разрешения и многоканальных цифровых аудиосигналов.
Одноклавишный выключатель AtlasDesign оснащен усиленными прямыми монтажными лапками для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Двойная розетка с раздвижными крышками AtlasDesign — самая плоская в своем сегменте, практически сливается со стеной.
Розетка с выталкивателем AtlasDesign будет актуальна для точек подключения бытовой техники и компьютеров, из которых зачастую тяжело извлекать вилку.
Розетка высокоскоростная USB AtlasDesign позволяет оперативно заряжать ноутбук и другие гаджеты. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки последних версий.
Переключатель жалюзи AtlasDesign обеспечивает плавную регулировку уровня естественного освещения в помещении.
Одноклавишный выключатель Glossa оснащен телескопическим механизмом, позволяющим нивелировать до 2 мм неровности стены.
Розетка высокоскоростная USB A+C, 45 Вт Glossa позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки.
Светорегулятор 400 Вт Glossa имеет широкую совместимость с большинством LED ламп, оснащен дополнительным входом для подключения переключателя и электронной защитой от перегрева и короткого замыкания.
Розетка AtlasDesign Aqua позволяет подключить в ванной комнате любой электроприбор: от стиральной машины до фена и электрической зубной щетки. Обеспечивает надежную защиту механизма и контактной группы во влажных и пыльных помещениях.
Переключатель AtlasDesign Aqua подходит для помещений с повышенной влажностью — в ванной комнате или на кухне.
Датчик движения AtlasDesign предназначен для автоматического управления освещением и удобства персональных настроек умного дома. Устройство реагирует на движение и звук — свет включается, когда это необходимо.
Термостат теплого пола AtlasDesign управляется при помощи аналогового поворотного диска и идет в комплекте с выносным термодатчиком для измерения температуры пола.
Переговорное устройство Blanca позволяет контролировать доступ к дому, обеспечивая необходимый уровень безопасности. Оно имеет несколько режимов работы, позволяет регулировать громкость и оснащено световой индикацией в беззвучном режиме. Отсутствие трубки позволяет изящно вписать устройство в интерьер
Монтажная коробка открытой установки предназначена для соединения и распределения кабелей — в том числе во влажных помещениях. Надежные механизмы крепления и наличие дренажных отверстий для отвода конденсата обеспечивают максимальную безопасность для жильцов дома.
Модульное оборудование City9 Set предназначено для защиты жизни и здоровья человека от поражения электрическим током, а также бытовых приборов и проводки от возгорания при перегрузке или коротком замыкании. Аппараты устанавливаются в щитки City9 Box.
Арочный кабель-канал MultiSet подходит для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей в помещении. Новая арочная форма позволяет выгодно вписать кабель-канал в интерьер, не нарушая целостности декора.
Блок из розетки и выключателя AtlasDesign IP54 выполнен из прочного и устойчивого к ультрафиолету пластика. Подходит для установки в местах, где требуется повышенная защита от влаги и пыли.