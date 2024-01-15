АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S5.2E 100A РЫЧАГ
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S5.2E 100A РЫЧАГ
Референс: SPC100N10052E4DF
Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Номин. продолжительный ток Iu 100 А
Количество полюсов 4
Диапазон установки расцепителя перегрузки 40-100 А
Номин. напряжение 690-690 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|19.5
|14.9
|14.2
|см.
|2.688
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
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