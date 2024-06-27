Продукты
SPC630630NA3DF
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC630 3P NA 630A
SPC630630NA3DF

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC630 3P NA 630A

Референс: SPC630630NA3DF
Серия SystemePact CCB NA

Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.

317 400  
Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 3
Конструктивное исполнение Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный)
Пригоден в качестве сервисного выключателя Нет
Пригоден в качестве предохранительного выключателя Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091528362915.515 см. 5.728кг.
Документы
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 28/05/2025
Формат PDF
Размер 14 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
Формат PDF
Размер 977.23 kB
Срок действия: 25/10/2023 - 24/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
Совместимые продукты
SPC-MXA2-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
SPC-RJ45-FEME
 
5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
SPC-CCBCORD-3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
SPC-ERHS5-04-06
 
ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
SPC-24VDC-NS5E15
 
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
SPC-BSCM
 
МОДУЛЬ BSCM
SPC-CCBCORD-1.3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-MXA3-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
SPC-STK-04-06
 
УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (400-630)
SPC-PIK3-04-06
 
КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (400-630)
SPC-SB3-04-06
 
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (400-630)
SPC-RJ45-3
 
5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC-TERMOD
 
10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
SPC-MA3-04-06
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (400-630)
SPC-DRHS-04-06
 
СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
SPC-SC-CM
 
Комплект РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS (10 шт.)
SPC-CM-01-06
 
МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-A9PS-04-06
 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 3 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (400-630)
SPC-PCA3-04-06
 
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (400/630)
SPC-LTC3-04-06
 
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (400-630)
SPC-CCBCORD-0.35
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC-DOK3-04-06
 
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (400-630)
SPC-OFSD-01-06
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-MA2-04-06
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (400-630)
SPC-STC3-04-06
 
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (400-630)
SPC-RJ45-5
 
1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC-MXD4-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПЕРЕМ./ПОСТ.ТОКА
SPC-A9PM-01-06
 
ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-A9PF-01-06
 
НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-PB3-04-06
 
2 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 3P (400-630)
