Продукты
SPC100S04052E4DFC
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 40A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 40A

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 40A

Референс: SPC100S04052E4DFC
Серия SystemePact CCB
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
SPC100S04052E4DF 1SPC100S04052E4DFC120.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919535218.121.715.8 см. 2.482кг.
CAR
38шт.1468040919535937.643.933.2 см. 20.684кг.
P12
496шт.12080116 см. 263кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Дата документа: 19/02/2026
Формат PDF
Размер 540.68 kB
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
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