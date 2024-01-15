ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC250 4P NA 250A
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC250 4P NA 250A
Референс: SPC250250NA4DF
Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152805
|14.9
|17.2
|17.2
|см.
|2.399
|кг.
CAR
|3
|—
|8
|шт.
|14680409152802
|38.2
|44.3
|32.9
|см.
|20.839
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
Формат PDF
Размер 977.23 kB
Срок действия: 25/10/2023 - 24/10/2028
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик