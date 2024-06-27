АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 150KA 4P4D S5.2E 250A

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков. Выключатель с такой высокой характеристикой преимущественно пользуются спросом в нефтегазовом секторе, в тех случаях, когда распределительный щит находится в непосредственной близости к источнику питания.