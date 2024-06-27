АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 4P4D S5.3E 400A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 4P4D S5.3E 400A
Референс: SPC400N40053E4DFC
Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|SPC400N40053E4DF
|1
|SPC400N40053E4DFC
|1
|20.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409195338
|27.1
|27.8
|20.9
|см.
|6.965
|кг.
CAR
|3
|—
|2
|шт.
|14680409195335
|55.4
|29.4
|22.8
|см.
|14.627
|кг.
P12
|4
|—
|32
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|246
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Дата документа: 19/02/2026
Формат PDF
Размер 540.68 kB
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
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