ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC630 4P NA 630A
Референс: SPC630630NA4DF
Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.
Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 4
Конструктивное исполнение Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный)
Пригоден в качестве сервисного выключателя Нет
Пригоден в качестве предохранительного выключателя Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152843
|29
|20
|15
|см.
|7.487
|кг.
Документы
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 28/05/2025
Формат PDF
Размер 14 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
Формат PDF
Размер 977.23 kB
Срок действия: 25/10/2023 - 24/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
