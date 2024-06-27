Продукты
SPC630S63053E4DFC
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D S5.3E 630A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D S5.3E 630A

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D S5.3E 630A

Референс: SPC630S63053E4DFC
Серия SystemePact CCB
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
SPC630S63053E4DF1SPC630S63053E4DFC120.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919540627.627.321.5 см. 7.732кг.
CAR
32шт.1468040919540355.329.622.9 см. 16.152кг.
P12
448шт.12080104 см. 401кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Дата документа: 19/02/2026
Формат PDF
Размер 540.68 kB
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
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