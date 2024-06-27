Продукты
SPC400F40053E3DFC
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 3P3D S5.3E 400A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 3P3D S5.3E 400A

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 3P3D S5.3E 400A

Референс: SPC400F40053E3DFC
Серия SystemePact CCB
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
SPC400F40053E3DF 1SPC400F40053E3DFC120.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919509322.732.520.2 см. 5.29кг.
CAR
32шт.1468040919509024.860.522.2 см. 11.137кг.
P12
448шт.12080115 см. 279кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
3D модель SystemePact ССВ 400_630
2D чертежи
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 983.98 kB
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPC-MA2-04-06
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 230V AC/220V DC (400-630)
SPC-A9PM-01-06
 
ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-A9PF-01-06
 
НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-CCBCORD-3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
SPC-CCBCORD-1.3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-CCBCORD-0.35
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC-SC-CM
 
Комплект РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS (10 шт.)
SPC-DOK3-04-06
 
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (400-630)
SPC-CM-01-06
 
МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-PB3-04-06
 
2 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 3P (400-630)
SPC-MXA3-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
SPC-MXA2-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
SPC-MA3-04-06
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (400-630)
SPC-STK-04-06
 
УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (400-630)
SPC-ERHS5-04-06
 
ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
SPC-DRHS-04-06
 
СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
SPC-OFSD-01-06
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-PCA3-04-06
 
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (400/630)
SPC-STC3-04-06
 
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (400-630)
SPC-A9PS-04-06
 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 3 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (400-630)
SPC-TERMOD
 
10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
SPC-LTC3-04-06
 
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (400-630)
SPC-SB3-04-06
 
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (400-630)
SPC-PIK3-04-06
 
КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (400-630)
SPC-MXD4-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПЕРЕМ./ПОСТ.ТОКА
SPC-RJ45-FEME
 
5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
SPC-RJ45-5
 
1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC-RJ45-3
 
5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC-24VDC-NS5E15
 
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
SPC-BSCM
 
МОДУЛЬ BSCM
Фильтры
Поиск
Корзина