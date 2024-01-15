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SPC400L32023M3DF
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA S2.3M 3P3D 320A РЫЧАГ
SPC400L32023M3DF

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA S2.3M 3P3D 320A РЫЧАГ

Референс: SPC400L32023M3DF
Линейка SystemePact CCB MP

Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 2 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатель SystemePact CCB, тепловое реле и контактор. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигателей мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1515.529 см. 5.728кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
3D модели 3D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
3D модель SystemePact ССВ 400_630
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