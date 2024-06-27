АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 3P3D S5.3E 400A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 3P3D S5.3E 400A
Референс: SPC400L40053E3DFC
Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков. Выключатель с такой высокой характеристикой преимущественно пользуются спросом в нефтегазовом секторе, в тех случаях, когда распределительный щит находится в непосредственной близости к источнику питания.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|SPC400L40053E3DF
|1
|SPC400L40053E3DFC
|1
|20.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409195451
|22.8
|27.7
|20.4
|см.
|5.849
|кг.
CAR
|3
|—
|2
|шт.
|14680409195458
|24.4
|55.7
|22.6
|см.
|12.24
|кг.
P12
|4
|—
|48
|шт.
|—
|120
|80
|106
|см.
|308
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
3D модель SystemePact ССВ 400_630
2D чертежи
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 983.98 kB
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
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