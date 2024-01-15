АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 3P3D TMD400 РЫЧАГ
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 150KA 3P3D TMD400 РЫЧАГ
Референс: SPC400L400L3DF
Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков. Выключатель с такой высокой характеристикой преимущественно пользуются спросом в нефтегазовом секторе, в тех случаях, когда распределительный щит находится в непосредственной близости к источнику питания.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|15
|15.5
|29
|см.
|5.728
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
3D модели 3D модель SystemePact ССВ 400_6303D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик