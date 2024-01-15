Продукты
SPC100100NA3DF
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC100 3P NA 100A
SPC100100NA3DF

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC100 3P NA 100A

Референс: SPC100100NA3DF
Линейка SystemePact CCB NA

Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915275114.917.217.2 см. 1.607кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
3D модели 3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
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