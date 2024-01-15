АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 150KA S2.2M 3P3D 50A РЫЧАГ

Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 2 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатель SystemePact CCB, тепловое реле и контактор. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигателей мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.