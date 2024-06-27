Продукты
SPC100N04052E3DFC
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S5.2E 40A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S5.2E 40A

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S5.2E 40A

Референс: SPC100N04052E3DFC
Серия SystemePact CCB
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
SPC100N04052E3DF 1SPC100N04052E3DFC120.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919511617.918.215.6 см. 1.937кг.
CAR
312шт.1468040919511354.137.733.7 см. 24.357кг.
P12
4144шт.12080115 см. 304кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Дата документа: 19/02/2026
Формат PDF
Размер 540.68 kB
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
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