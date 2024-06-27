Продукты
SPC100S04052E3DFC
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S5.2E 40A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S5.2E 40A

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S5.2E 40A

Референс: SPC100S04052E3DFC
Серия SystemePact CCB
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
SPC100S04052E3DF 1SPC100S04052E3DFC120.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919517817.918.215.7 см. 1.924кг.
CAR
312шт.53.53732 см. 24.088кг.
P12
4144шт.12080115 см. 301кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Дата документа: 19/02/2026
Формат PDF
Размер 540.68 kB
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPC-ERHS5-01-02
 
ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-RJ45-FEME
 
5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
SPC-DOK3-01-02
 
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (100-250)
SPC-CM-01-06
 
МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-PCA3-01-02
 
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (100-250)
SPC-LTC3-01-02
 
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (100-250)
SPC-RJ45-5
 
1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC-RJ45-3
 
5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC-24VDC-NS5E15
 
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
SPC-BSCM
 
МОДУЛЬ BSCM
SPC-CCBCORD-0.35
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC-TERMOD
 
10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
SPC-SC-CM
 
Комплект РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS (10 шт.)
SPC-SHAFT
 
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ МОТОРОВ SE NSX100-250 НА SYSTEMEPACT CCB100-250
SPC-OFSD-01-06
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-A9PS-01-02
 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 2 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (100-250)
SPC-STC3-01-02
 
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (100-250)
SPC-STK-01-02
 
УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (100-250)
SPC-DRHS-01-02
 
СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-MA3-01-02
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (100-250)
SPC-MA2-01-02
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 230V AC/220V DC (100-250)
SPC-A9PM-01-06
 
ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-PIK3-01-02
 
КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (100-250)
SPC-MXD4-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПЕРЕМ./ПОСТ.ТОКА
SPC-PB3-01-02
 
2 РАЗДЕЛИТЕЛИЯ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
SPC-A9PF-01-06
 
НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-CCBCORD-1.3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-SB3-01-02
 
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
SPC-MXA3-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
SPC-MXA2-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
SPC-CCBCORD-3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
Фильтры
Поиск
Корзина