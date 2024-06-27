Продукты
SPC250N25052E3DFC
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D S5.2E 250A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D S5.2E 250A

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D S5.2E 250A

Референс: SPC250N25052E3DFC
Серия SystemePact CCB
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
SPC250N25052E3DF 1SPC250N25052E3DFC120.05.2024
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919514717.917.915.7 см. 2.076кг.
CAR
312шт.37.554.433.6 см. 25.97кг.
P12
4144шт.12080115 см. 323кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 04/06/2026
Формат PDF
Размер 16.4 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Дата документа: 19/02/2026
Формат PDF
Размер 540.68 kB
Инструкция по монтажу кабеля питания SPC-24VDC-NS5E15
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPC-MXA3-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
SPC-24VDC-NS5E15
 
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
SPC-SC-CM
 
Комплект РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS (10 шт.)
SPC-RJ45-3
 
5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC-STK-01-02
 
УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (100-250)
SPC-LTC3-01-02
 
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (100-250)
SPC-A9PS-01-02
 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 2 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (100-250)
SPC-STC3-01-02
 
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (100-250)
SPC-CCBCORD-0.35
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC-TERMOD
 
10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
SPC-OFSD-01-06
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-MA3-01-02
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (100-250)
SPC-MA2-01-02
 
МОТОР-РЕДУКТОР MT 230V AC/220V DC (100-250)
SPC-A9PM-01-06
 
ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-PIK3-01-02
 
КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (100-250)
SPC-PB3-01-02
 
2 РАЗДЕЛИТЕЛИЯ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
SPC-A9PF-01-06
 
НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-PCA3-01-02
 
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (100-250)
SPC-MXD4-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПЕРЕМ./ПОСТ.ТОКА
SPC-RJ45-FEME
 
5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
SPC-CM-01-06
 
МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-SHAFT
 
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ МОТОРОВ SE NSX100-250 НА SYSTEMEPACT CCB100-250
SPC-BSCM
 
МОДУЛЬ BSCM
SPC-ERHS5-01-02
 
ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-MXA2-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
SPC-SB3-01-02
 
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
SPC-RJ45-5
 
1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC-DRHS-01-02
 
СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-CCBCORD-3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
SPC-CCBCORD-1.3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-DOK3-01-02
 
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (100-250)
Фильтры
Поиск
Корзина