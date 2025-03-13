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ATN001013Z
ATLASDESIGN SMART 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв., Zigbee, сх.1, L+N, 10А, мех., КАРБОН

ATLASDESIGN SMART 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв., Zigbee, сх.1, L+N, 10А, мех., КАРБОН

Референс: ATN001013Z
Серия AtlasDesign

Умный выключатель Sber одноклавишный встраиваемый, карбон
Умный выключатель Sber в цвете карбон принадлежит к линейке умных электроустановочных изделий AtlasDesign Smart. Это сочетание современных технологий и лаконичного дизайна. Сочетайте выключатель с устройствами и рамками Systeme Electric серии AtlasDesign из коллекций Classic, Nature, Art, Antique. Настраивайте цвет и яркость индикатора на выключателе под интерьер либо отключите его.
Выключателем можно управлять голосом через умные устройства Sber и удалённо в приложении или веб-приложении. Создавайте сценарии автоматизации с выключателем: умный дом будет включать и выключать устройства по голосовой команде, расписанию или сигналу другого устройства. 
Устройство подключается к платформе Умного дома Sber по протоколу Zigbee 3.0 (потребуется умный хаб Sber или умная колонка SberBoom Home). Оно способно не только принимать сигнал, но и передавать его другим устройствам, поэтому связь между ними надёжнее. Сценарии с Zigbee-девайсами способны работать без интернета: они продолжат выполняться, даже если упадёт Wi-Fi.
К каждому из трёх видов нажатий, которые поддерживает умный выключатель, можно привязать устройство умного дома или сценарий, чтобы управлять ими привычным «аналоговым» способом. Например, пусть однократное нажатие включает весь свет в доме, а двукратное — выключает.
Устройство подключается с нейтралью (L + N), поэтому LED-лампы не мигают и не светятся, когда выключены. Кроме того, благодаря подключению с нейтралью минимальная мощность подключённой нагрузки не ограничена. Максимальная — 10 А / 2200 Вт.
Гарантийный срок — 2 года. Благодаря zero-crossing detection выключатель прослужит в несколько раз дольше обычного: встроенное реле включается и выключается в момент, когда переменное напряжение равно нулю. Устройство снижает пусковые токи LED-ламп и мощных девайсов, защищая вашу электрическую проводку и напряжение в сети.
Монтажная глубина устройства — 27 мм; его можно установить в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм. Клеммная колодка с надёжным плоским зажимом подходит для монтажа двух проводников 2,5 мм2. В комплекте монтажная крышка, чтобы защитить выключатель во время ремонтных работ.
Платформа Умного дома Sber создана в России, здесь же расположены сервера. Устройства независимы от зарубежных поставщиков и продолжат работать в любых обстоятельствах.

Питание (номинальные значения) 100–260 В, 50 Гц
Количество каналов управляния 1
Максимальный ток активной нагрузки 10 А
Максимальный ток реактивной нагрузки 1 А
Максимальная мощность активной нагрузки 2200 Вт
Материал корпуса Пластик
Беспроводные интерфейсы Zigbee 3.0
Степень защиты корпуса IP21
Монтаж в подрозетник
Монтажная глубина 28 мм
Совместимость с рамками AtlasDesign Classic, Nature, Art, Antique
Индикатор статуса работы 1 шт
Клавиша переключения 1 шт
Тип нажатия клавиши кнопочный с самовозвратом
Кнопка для сопряжения 1 шт
Комплектация выключатель, инструкция, индивидуальная упаковка

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Глубина устройства 44
Цвет Черный
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог "Умный дом Sber"
Дата документа: 13/03/2025
Формат PDF
Размер 7.61 MB
Каталог "Умный дом Sber"
Техническая документация
Техническая документация референса ATN001013Z
Дата документа: 13/03/2025
Формат PDF
Размер 291.58 kB
Техническая документация референса ATN001013Z
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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